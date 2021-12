V-day per i bambini mercoledì al Goretti

LATINA – Anche i bambini si vaccinano: domani, 15 dicembre, alle ore 15.00, presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, si avvierà la campagna di vaccinazione antiCovid -19 per bambini da 5 a 11 anni. Nel reparto di Pediatria e Neonatologia, saranno vaccinati trenta bambini, selezionati dai pediatri di libera scelta, all’interno di un contesto fortemente umanizzato con particolare attenzione ai bisogni emotivi dei più piccoli. “La campagna vaccinale pediatrica rappresenta un ulteriore step del piano di prevenzione per la lotta al Covid. Infatti dal 13 dicembre è possibile prenotare sul portale regionale in una apposita sezione, le dosi per i bambini.

La campagna prosegue, dal 16 dicembre, oltre che su Latina, anche presso i reparti di pediatria dell’Ospedale di Formia, e di Fondi, ma anche presso i pediatri di libera scelta. Per prenotarsi negli Hub dedicati basterà che i genitori inseriscano i dati della tessera sanitaria”, informano dalla Asl.