Aggredisce personale medico del Dono Svizzero e distrugge le strutture: arrestato 25 enne di Minturno

FORMIA – Un uomo è stato arrestato dai carabinieri nella giornata del 1 gennaio per resistenza a un incaricato di servizio pubblico, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Un ragazzo di 25 anni di Minturno era stato ricoverato al Dono Svizzero di Formia nella giornata del 25 dicembre in stato di forte agitazione psicomotoria. Una volta all’interno del presidio, utilizzando una spranga di ferro, ha minacciato e tentato di aggredire il personale medico. Ha inoltre danneggiato l’area utilizzata dai pazienti covid, rendendola di fatto inutilizzabile fino a un intervento di manutenzione. L’escalation di follia si è manifestato alla presenza di decine di persone che si trovavano in quel momento in ospedale e che sono state costrette a fuggire dal pronto soccorso. Grazie all’intervento dei carabinieri di Formia e di Gaeta si è potuto evitare il peggio. Il giovane è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di Lanciano, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Il 25enne, come emerso da successivi accertamenti, si era reso recentemente responsabile di un’altra aggressione ai danni di un militare dell’Arma. I militari in quel caso erano intervenuti su richiesta del genitore del ragazzo che era stato vittima di continue minacce e aggressioni del figlio. Per quell’episodio l’autorità giudiziaria aveva disposto a carico del 25enne l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.