Approvato lo schema di accordo per “La Banca delle Visite”

Il Comune di Latina compie un primo passo verso l’adesione al progetto solidale denominato “La Banca delle Visite”, a cura della Fondazione Health Italia Onlus. Ieri, con la delibera n. 7/2022 del 25/01/2022, la Giunta comunale ha approvato lo schema dell’accordo relativo al progetto che vedrà aderire Latina in qualità di “Comune Amico”. Il progetto ha come obiettivo quello di consentire l’erogazione di visite mediche gratuite a una fascia di utenti in possesso di determinati requisiti che vengono presi in carico seguendo una specifica procedura. In sostanza, vengono assicurate cure a soggetti meno abbienti grazie ai fondi raccolti, tramite erogazioni liberali, dalla Fondazione Health Italia.

«È un progetto – spiega l’Assessora al Welfare Francesca Pierleoni – che permette di fare solidarietà nel campo dell’assistenza sanitaria e dunque riteniamo che possa essere molto utile alla collettività. Il Comune di Latina, attraverso i Servizi Sociali, si interfaccerà con la Fondazione diffondendo informazioni alle persone potenzialmente interessate utilizzando la propria rete di presa in carico e fornendo tutto il supporto necessario a chi, una volta verificati i requisiti di accesso, avrà bisogno di richiedere una visita». Il prossimo passaggio sarà la firma dell’accordo che potrà essere rinnovato annualmente.

Chiunque può effettuare una donazione, tutte le informazioni sono disponibili al link