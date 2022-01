Bambina investita in via Cilea a Latina

LATINA – Investimento di una bambina di sette anni questa mattina in via Cilea a Latina. La piccola stava andando a scuola ed è stata investita mentre attraversava la strada da un’auto, condotta da un uomo che si è subito fermato a prestare soccorso. La bambina è stata trasportata al Santa Maria Goretti in codice rosso ed è sottoposta agli accertamenti per capire la gravità delle ferite riportate. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale.