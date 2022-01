Boom di positivi nelle scuole in provincia di Latina, più di 2 mila in una settimana

LATINA – La Asl di Latina ha pubblicato il report settimanale: sono 8.428 i positivi registrati in provincia dal 12 al 18 gennaio con il picco del 14 quando i positivi registrati sono stati 1.944. 10 i decessi di cui tre a Latina, due a Itri e Terracina e uno ad Aprilia, Cisterna e Gaeta. Sono stati ben 42 i ricoveri, la settimana precedente erano stati 32.

I contagi crescono principalmente a Latina ed Aprilia:

Ma dal report è chiaro come il contagio cresce principalmente nelle scuole: si passa dai 752 positivi della settimana dal 5 all’11 gennaio ai 2.062 di quella tra il 12 e il 18. Le classi in Quarantena attualmente sono 207, gli studenti positivi 1.926 e i docenti e personale Ata 136. L’aumento maggiore tra primaria e medie dove si è passati da 297 a 943 in appena sette giorni. Importante balzo in avanti anche tra i docenti, che passano da 14 a 87.