Buone notizie, Figliuolo: “Siamo arrivati al plateau della curva di Omicron”

Ci sono buone notizie: sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda l’Omicron e si sta andando in discesa”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid, a margine della sua visita al centro vaccinale del Portello a Milano, parlando dell’andamento dell’epidemia. Ed effettivamente i numeri parlano di un raffreddamento della curva. Nel Lazio sono 7.622 i positivi, su un totale però di appena 55.750 tamponi. Aumentano i decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 27, di cui due in provincia di Latina. Crescono anche i ricoveri che diventano 2.47, mentre calano le terapie intensive occupate. IL RAPPORTO TRA POSITIVI E TAMPONI È AL 13,6%. In merito ai vaccini, sono oltre 12,3 milioni le dosi inoculate, L’OBIETTIVO ENTRO FINE MESE E’ DI ARRIVARE A 3,5 MLN DI DOSI BOOSTER SUPERANDO IL 70% DELLA POPOLAZIONE ADULTA”, dice l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.