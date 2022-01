Canottaggio, Sabaudia fa il tifo: Rodini e Cesarini tra le finaliste per il premio “Top Team donne”

SABAUDIA – Dopo la medaglia a Tokyo potrebbero arrivare nuove soddisfazioni per le Fiamme Gialle di Sabaudia, da Valentina Rodini. Il doppio Pesi Leggeri femminile formato dall’atleta che si allena sul Lago di Paola e da Federica Cesarini, campionesse olimpiche ai Giochi di Tokyo, è in lizza per vincere il premio nella categoria Team Top donne all’edizione 2022 degli Italian Sportrait Awards, i premi di Confsport Italia ASDR assegnati ogni anno, in varie categorie, dal 2013 e giunti quest’anno alla decima edizione.

Una giuria di giornalisti sportivi, personalità del mondo dello spettacolo e della cultura e grandi atleti del passato ha scelto i cinque finalisti per ciascuna delle categorie, e ora a decretare i vincitori saranno i tifosi da casa, che da oggi fino al 22 febbraio sul sito degli Italian Sportrait Awards avranno il potere di assegnare i premi, che saranno consegnati durante una serata d’eccezione a fine marzo.

Concorrenza serrata per Rodini e Cesarini nella loro categoria, avendo come altre concorrenti al premio la Nazionale di pallavolo campione d’Europa, la Nazionale di ginnastica ritmica bronzo olimpico, la Nazionale di fioretto scherma bronzo olimpico e la Nazionale di softball campione d’Europa.