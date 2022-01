Cisterna, controlli della Polizia locale, ritirate 5 patenti

La Polizia locale di Cisterna di Latina ha intensificato l’attività di controllo alla circolazione stradale e oggi ha reso noto il bilancio degli ultimi trenta giorni. Sono stati accertati 5 casi di guida senza patente; erano quasi tutti dei soggetti gravati da precedenti di polizia che si trovavano sul territorio comunale con l’intento di commettere altri reati. Tra di loro anche un minorenne straniero che tentava di convincere gli agenti di aver smarrito la propria patente di guida esibendo un foglio di denuncia. Si è subito scoperto, però, che il ragazzo non aveva mai conseguito la patente e che era già stato fermato per lo stesso reato. Un altro soggetto si trovava alla guida di un’auto già segnalata in quanto intestata ad un prestanome e risultata utilizzata nei giorni precedenti per commettere reati in altre parti d’Italia. Dalla comparazione delle foto rilevate nei luoghi in cui erano state commesse delle truffe ai danni di anziani con quelle dei soggetti fermati a Cisterna, è emerso che si trattava delle stesse persone.