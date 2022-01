Controlli del Nas nelle strutture per anziani. A Latina accertate 16 violazioni

LATINA – Nel corso delle festività i carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli all’interno delle strutture che ospitano persone anziane. Nel corso della campagna, sull’intero territorio nazionale, sono state ispezionate 536 attività socio-sanitarie e assistenziali, con particolare attenzione nei giorni festivi di Natale, Capodanno ed Epifania, anche in periodi serali e notturni durante i quali si possono riscontrare riduzioni del numero di operatori.

I Nas hanno contestato 42 violazioni dovute al mancato possesso del green pass e della vaccinazione da parte dei dipendenti, sia fra il personale medico che infermieristico e assistenziale, alle quali si aggiungono ulteriori 16 sanzioni per mancato uso di dispositivi medici protettivi, assenza di cartellonistica informativa e omessa valutazione del rischio epidemiologico. È stata, inoltre, disposta la chiusura di 3 strutture ricettive, risultate abusive o carenti in materia sanitaria e assistenziale, determinando l’immediato trasferimento degli anziani presenti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee presenti nel territorio.

Le operazioni sono state condotte anche dal Nas di Latina, con 32 controlli totali, 21 dei quali effettuati nelle strutture della provincia pontina e 11 nella provincia di Frosinone. Le verifiche in provincia hanno portato ad accertare 16 violazioni amministrative, per carenze di requisiti organizzativi e professionali e anche per carenze igienico sanitarie e mancata attuazione delle misure di contenimento contro la diffusione del covid. Sono state dunque contestate sanzioni per un totale di 800 euro.