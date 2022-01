Covid, la curva non frena: ancora 1.238 nuovi positivi in provincia di Latina. E un decesso

LATINA – Solo uno dei trentatre comuni pontini non registra casi in questo sabato 15 gennaio. E’ il comune di Campodimele. Per tutti gli altri un totale di positivi che raggiunge i 1238. Purtroppo nella giornata di oggi si registra anche il decesso di un paziente residente a Itri. Non si fermano neanche i ricoveri al Goretti che nelle ultime 24 ore sono stati 7.

Guardando ai numeri è ancora una volta Latina a registrare il numero più alto con 271 nuovi positivi, seguita da Aprilia con 187. Sono 101 i contagi a Formia, 99 a Fondi, 80 a Terracina. A Sezze nella giornata di ieri sono stati individuati 49 positivi, 46 a Minturno, 45 a Sabaudia, 44 a Cisterna, 43 a Priverno, 36 a Pontinia e Itri, 29 a Sermoneta, 28 a Santi Cosma e Damiano, 22 a Gaeta, 17 a San Felice Circeo, 13 a Sonnino e Lenola, 12 a Cori, 11 a Maenza, 10 a Spigno Saturnia, 8 a Castelforte, Monte San Biagio e Norma, 5 a Roccagorga, 4 a Prossedi e Sperlonga, 2 a Bassiano, Ponza, Roccasecca dei Volsci e Ventotene e infine 1 a Rocca Massima.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state 7224 con un bel balzo in avanti per le prime dosi che sono state 754, le booster invece sono state 5660. Infine le guarigioni notificate sono state 65.