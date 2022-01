Covid, record di positivi in provincia di Latina, sono 1.944. Sei i ricoveri

Oggi in provincia di Latina non ci sono state nuove vittime del covid ma sono stati registrati ben 1944 casi, 6 ricoveri e 69 guarigioni. Il primato dei contagi spetta ancora al capoluogo con 527, seguito da Aprilia con 231, Formia con 140 e Sabaudia con 111. Le vaccinazioni sono state 6933, 5256 delle quali riferite a terze dosi. A tal proposito ieri nel Lazio sono state somministrati 71.636 vaccini con circa 7 mila prime dosi. Secondo quanto affermato dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, la campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato e gli ultimi sequenziamenti ci dicono che la variante Omicron è prevalente con l’83% di incidenza nel campione sequenziato. L’obiettivo è quello di arrivare entro gennaio alla terza dose per il 70% della popolazione.

Nel Lazio sono emersi, da 102.132 tamponi, 15.307 nuovi casi positivi, sono 25 i decessi, 1.675 i ricoverati con un aumento di 55 pazienti e rimangono stabili a 204 le terapie intensive. Sono 5.204 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9% mentre il valore Rt e l’incidenza nel Lazio sono più bassi rispetto al resto d’Italia, sono rispettivamente a 1.13 (1.56 in Italia) e a 1.392 per 100 mila abitanti (1.988 in Italia), mentre la diffusione di Omicron è di 2 punti superiore rispetto al resto del Paese.

Sul fronte vaccinazioni, è stata superata quota 2,7 milioni di dosi booster effettuate, si tratta di oltre il 52% della popolazione over 12. Le somministrazioni totali sono 11,8 milioni e l’obiettivo, entro la fine del mese, è di arrivare 3,5 milioni di dosi booster superando il 70% della popolazione.