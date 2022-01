Fondi per gli studenti, triplicati dalla Regione quelli per i testi universitari

La Regione Lazio ha triplicato i fondi destinati agli studenti per l’acquisto di testi universitari e di esame. Si passerà da 300mila euro a un milione per l’anno accademico in corso: il tetto massimo pro capite sarà di 250 euro e fino a 4mila ragazzi potranno usufruirne entro il prossimo 7 marzo per acquistare libri o e-book. Gli studenti dovranno essere iscritti entro il prossimo 18 febbraio a corsi universitari, di perfezionamento e master delle Università con sede legale nella Regione Lazio. Il loro Isee non dovrà essere superiore a 25mila euro. Dal 24 gennaio sarà possibile compilare la domanda esclusivamente da laziodisco.it, il sito dell’ente regionale Disco.