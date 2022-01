Il punto della situazione nelle farmacie nell’incontro con il Prefetto Falco

LATINA – Si è svolto ieri un incontro con il Prefetto di Latina Maurizio Falco, chiesto dai neoeletti vertici della Federfarma Latina, il presidente Salvatore Farina e il segretario Amelia Fontana, insieme al presidente dell’ordine dei Farmacisti, Roberto Pennacchio. Un incontro in cui è stato fatto il punto sull’azione svolta dalle farmacie in questo momento di pandemia, e il ruolo importante che hanno rivestito sia per l’effettuazione di tamponi che dei vaccini.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con Amelia Fontana alla quale abbiamo chiesto anche un aggiornamento sulla situazione tamponi: la positività nelle farmacie della provincia di Latina si attesta intorno al 13 – 14%.

ASCOLTA