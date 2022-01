Incendio in un’officina sulla Pontina immediatamente domato dai Vigili del fuoco

LATINA – Si cercano le cause dell’incendio divampato ieri intorno all’ora di pranzo a ridosso della Pontina. E’ accaduto nei pressi del chilometro 77, nel territorio di Latina, con il rogo che ha coinvolto anche un’officina. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme hanno interessato alcuni rifiuti in un terreno e poi si sono estese raggiungendo l’officina e un camion che era in riparazione. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno operato sul posto per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrati feriti.