Incidente in via Tufette a Sermoneta, perde la vita un uomo di 47 anni

SERMONETA – Un l gravissimo incidente stradale si è verificato ieri sera intorno alla mezzanotte in via Tufette, nel comune di Sermoneta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine che ora dovranno chiarire le cause del sinistro. Secondo la primissima ricostruzione due auto si sono scontrate frontalmente sul ponte sopra la ferrovia, molto stretto per far passare due auto contemporaneamente. Ad avere la peggio un uomo di 47 anni che è morto, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto. Sul posto anche i sanitari del 118.