“Italian Green”, sulla Rai il nuovo programma di Gianluigi Polisena

Un viaggio nell’Italia “sostenibile”, un primo programma RAI dedicato all’ambiente in chiave positiva, per inviare messaggi costruttivi destinati a rafforzare l’impegno per l’ambiente. Andrà in onda domani mattina alle 9 il nuovo programma ideato da Gianluigi Polisena, communication manager originario di Sezze che da anni vive e lavora tra Milano e Roma. Ne abbiamo parlato proprio con lui questa mattina su Radio Immagine

“Ci vuole un fiore – Italian Green”, è un viaggio nell’Italia fatto di modelli basati su sostenibilità e rispetto dell’ambiente, proposto con un linguaggio molto fresco, facilmente comprensibile al pubblico per meglio veicolare i messaggi programmati. Quattro giovani conduttori: Marco Martinelli, Noemi David, Mario Acampa e Riccardo Cresci, già con varie esperienze televisive maturate su RAI GULP, RAI PLAY, SKUOLA.NET, presentano esempi virtuosi di sostenibilità ambientale interagendo con grandi personaggi televisivi. Si tratta di importanti testimonial molto noti al grande pubblico che, con parole ed esempi, trasmettono messaggi legati al rispetto dell’ambiente. Si va da Bruno Vespa ad Antonella Clerici e Al Bano; e poi ancora: Donatella Bianchi, Mario Tozzi, Stefano Dominella, e i bambini del Coro dell’Antoniano. In evidenza anche alcune realtà aziendali e imprenditoriali che, in diversi settori, rappresentano modello di attenzione al GREEN e alla sostenibilità. ACCADEMIA DEL LUSSO (ROMA – MILANO – La prima struttura di formazione accademica italiana ad articolare un master “Green oriented”), GREENVEST (ROMA – specializzata nell’ottimizzazione delle risorse energetiche), RODA (VARESE- Industria leader internazionale nella realizzazione di mobili e arredi con tecniche e materiali sostenibili), DANI (VICENZA – Prima conceria al mondo ad implementare processi sostenibili nella lavorazione delle pelli), ENERGY DRIVE (NOLA – Esperti nella definizione di impianti e sistemi per abitazioni, in grado di far risparmiare alle famiglie energia e acqua). Il programma, ideato e prodotto da Gianluigi Polisena, è scritto da due autori RAI, Peppe Tortora (autore, tra l’altro di programmi come “Domenica In” e “Porta a Porta”) e Alessandro Migliaccio, e dal giornalista di Latina, Fabio Benvenuti, con la regia di Stefano Sartini.

“Si tratta di un programma interessante e per certi aspetti divertente, sono orgoglioso che la Rai abbia accettato la messa in onda di una trasmissione che ho proposto ed ho poi interamente realizzato con il mio staff – afferma Polisena – Abbiamo scelto una linea comunicativa molto coinvolgente, basata sui temi della salvaguardia dell’ambiente e delle buone pratiche da attuare per conciliare crescita economica e transizione ecologica. Per questo abbiamo scelto alcuni tra i migliori esempi di aziende italiane che sono delle eccellenze sotto il profilo economico ma al contempo rappresentano altrettanti modelli in campo ambientale. Questo format, declinato con un linguaggio semplice, accessibile a tutti, privi di tecnicismi e molto fresco, ci ha consentito di coinvolgere grandissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della scienza, della moda e dell’ambiente. Dei testimonial davvero eccellenti che con la loro capacità comunicativa ci hanno aiutato a raccontare al pubblico i nostri messaggi per un’Italia più green, più attenta ad un futuro sostenibile. Li ringrazio per la partecipazione, così come ringrazio tutta la squadra di autori, tecnici, segreteria per aver lavorato insieme a me anche neri giorni di festa per realizzare un prodotto RAI dai contenuti e messaggi importanti”.