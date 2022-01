Morta l’anziana aggredita nella Rsa di Sezze

LATINA – E’ morta questa mattina all’ospedale Goretti di Latina l’anziana di 87 anni che era stata aggredita nella residenza per anziani a Sezze nella serata di venerdì e arrivata in ospedale in gravi condizioni, con diverse contusioni, in particolare alla testa. La donna è morta la scorsa notte per le ferite inferte con un bastone da un altro ospite che è stato portato lui stesso al Goretti in stato di shock. La sua posizione ora verrà valutata dagli inquirenti, al momento rimane a piede libero.