Report settimanale della Asl, oltre 2.500 studenti positivi

458 classi in quarantena, 2578 studenti e 150 docenti positivi, sono i numeri settimanali del bollettino covid per quanto riguarda il mondo della scuola. Rispetto alla settimana compresa tra il 19 e il 25 gennaio i positivi totali sono stati dunque 2728 con 609 bambini fino a 5 anni e un aumento di 300 alunni, 1293 per quelli tra i 6 e i 14 anni, anche qui circa 300 in più in sette giorni, 676 per le superiori, 22 operatori scolastici, 112 docenti e 16 educatori dell’infanzia.

Per quanto riguarda il report settimanale sono 9.151 i nuovi positivi in provincia di Latina, nessun comune è rimasto covid free.