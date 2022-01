Tre autrici di Sezze nel volume “Lazio segreto e sconosciuto”

LATINA – Tre autrici di Sezze, hanno partecipato e vinto il concorso bandito da Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) in collaborazione con il sito Cultora (www.cultora.it) : “Racconti Storici 2021″. I loro scritti sono così confluiti, insieme ad altri, in un volume antologico dal titolo “Lazio segreto e sconosciuto” per narrare “gli angoli più reconditi e dimenticati di una regione meravigliosa”, il Lazio appunto, “terra di storia, di cultura, di tradizione dalle mille sfumature e leggende”.

Loro sono Lucia Viglianti, Luisa Coluzzi e Stefania Valleriani, tre insegnanti di scuola, che hanno scritto altrettanti racconti ispirati dall’amore per la loro città di origine, anche rispolverando storie leggendarie. Nel primo racconto che si chiama Paese mio, Luisa Coluzzi fa un’ analisi limpida di quello che era il paese e di quello che è oggi; nel secondo “La Femminuccia” di Stefania Valleriani troviamo il racconto di un fantasma da sempre evocato a Sezze; e poi c’è La Finestra scritto da Lucia Viglianti.

“Così – racconta la professoressa Viglianti – cerchiamo di recuperare storie collettive che si stanno perdendo, cerchiamo di recuperarle non per restare ancorati a qualcosa che non c’è più, ma alla ricerca di una nuova identità”.

IL PODCAST DELL’INTERVISTA