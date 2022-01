Tre giovani salvati dai Vigili del fuoco sul Promontorio del Circeo

SAN FELICE CIRCEO – I vigili del fuoco di Terracina, con il supporto dei carabinieri forestali e del 118, hanno soccorso tre ragazzi in difficoltà sul Promontorio del Circeo. I tre, dell’età di 30 anni, si erano avventurati lungo un sentiero ma avevano perso l’orientamento e non erano riusciti a trovare la strada per scendere. Sono stati recuperati da un elicottero dei vigili del fuoco arrivato da Ciampino. Dalle successive visite si è accertato che non avevano riportato alcuna conseguenza.