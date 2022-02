Anziana truffata a Scauri, ha consegnato 8 mila euro in monili d’oro all’amico del finto nipote

Proseguono sempre con più incisività, soprattutto nell’area del sud pontino dove il fenomeno è maggiormente sentito, i servizi e le attività d’indagine per tutelare gli anziani dal fenomeno delle truffe. Dopo l’arresto ieri a Terracina di un 62 enne campano, i militari di Scauri Minturno, hanno identificato e denunciato, alla Procura della Repubblica di Cassino, due soggetti di Napoli che l’11 febbraio scorso hanno messo a segno una truffa ai danni di una donna di 78 anni di Scauri riuscendo a farsi consegnare 8000 euro circa di monili in oro, utilizzando il solito “metodo della telefonata”. Un uomo, qualificatosi al telefono come nipote della vittima, l’ha indotta a consegnare al complice diversi monili in oro per la consegna di alcune raccomandate.

E’ stata la stessa donna, resasi conto di essere stata truffata a denunciare l’accaduto ai carabinier che hanno subito avviato le indagini acquisendo i tabulati telefonici e risalendo al numero che l’aveva chiamata.

“Continua l’opera di sensibilizzazione da parte dei Carabinieri, attraverso la consegna delle brochure, distribuite presso le Chiese, i circoli ricreativi per anziani e gli uffici postali. Oltre a ciò, l’Arma nelle zone periferiche sta effettuando un porta a porta per far sentire la giusta vicinanza a quelle persone delle fasce di età più deboli e spesso sole. La finalità non è solo quella di mantenere alta l’attenzione delle potenziali vittime sul fenomeno e ad una maggiore diffidenza nei confronti degli sconosciuti, ma anche quella di indurle a non avere remore o vergogna nello sporgere denuncia”.