Aprilia, non ce l’ha fatta Stefano Siviero. E’ morto dopo tre giorni dall’incidente sulla Pontinia

APRILIA – Stefano Siviero, il 26enne di Aprilia, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla via Nettunense domenica scorsa, non ce l’ha fatta. L’impatto tra la moto su cui viaggiava il giovane e un’auto avvenuto all’altezza dello svincolo per la Pontina è stato molto violento e le ferite riportate da Stefano erano molto gravi. Il ragazzo infatti, soccorso dal 118, venne poi trasferito a Roma e ricoverato in gravissime condizioni al San Camillo. Dopo tre giorni le sue condizioni sono peggiorate.