Area pedonale in centro a Latina, prorogata la sperimentazione per ulteriore raccolta dati

L’Amministrazione comunale di Latina ha prorogato la sperimentazione dell’area pedonale nel centro storico fino al 31 maggio. “Avremo ulteriore tempo a disposizione per raccogliere i feedback sulla sperimentazione e soprattutto lo faremo senza alcun possibile “condizionamento” dettato da periodi particolari dell’anno, legati a festività o saldi stagionali, o ai picchi dell’emergenza pandemica. Sfrutteremo il periodo primaverile per il rilevamento dei dati, in particolare nei mesi di marzo e aprile, mentre nel mese di maggio elaboreremo le risultanze per sottoporle agli approfondimenti tecnici e politici necessari sia presso gli uffici che presso le commissioni e gli organismi competenti”. Lo dice l’assessore ai trasporti e mobilità del comune di Latina, Dario Bellini che invita la cittadinanza a partecipare al questionario disponibile questo LINK