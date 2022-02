Arresti a Sabaudia, il presidente Marzano: “Se le accuse saranno confermate, l’Ente Parco è parte lesa”

SABAUDIA – Dopo gli arresti che hanno sconvolto il mondo politico a Sabaudia, interviene il nuovo Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Giuseppe Marzano che prende le distanze: “A seguito delle vicende che hanno interessato il territorio del Parco nazionale del Circeo in data odierna, esprimo piena fiducia nell’operato della Magistratura e spero che le persone coinvolte, a vario titolo nelle indagini, possano chiarire in tempi rapidi le loro posizioni, dimostrando di essere estranee ai fatti e di aver operato nel rispetto della legalità e della trasparenza più totale. Mi sono insediato in qualità di presidente dell’Ente Parco da pochi mesi, e sin da subito ho fatto della trasparenza e della legalità una bandiera, un obiettivo da perseguire costantemente. In attesa di conoscere l’esito delle indagini, esprimo totale disponibilità e massima collaborazione alla Procura, e auspico che in tempi brevi venga fatta chiarezza nell’interesse della collettività, sottolineando che, se le accuse dovessero essere confermate, l’Ente Parco in questa vicenda è parte lesa”.