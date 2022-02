Basket, al Palabianchini arriva la capolista Givova Scafati

Prosegue il percorso della Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel girone Rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West, che in questo mese di febbraio è denso di appuntamenti. Dopo il derby disputato lo scorso sabato, mercoledì 9 febbraio è già tempo di tornare in campo per i nerazzurri che, sul parquet del PalaBianchini con palla a due alle ore 20:00, riceveranno la capolista Givova Scafati.