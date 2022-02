Bottino pieno per la Top Volley Cisterna che batte il Piacenza per 3 set a 0

CISTERNA – Al Palasport di Cisterna in scena il recupero della sesta giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca. La Top Volley parte bene mettendo subito in difficoltà gli avversari, determinanti i muri di Dirlic e Zingel nel 10-2 iniziale. I pontini continuano a costruire con capitan Baranowicz che cerca e trova Maar il quale d’astuzia continua a mettere preziose palle a terra, 16-9. Un vantaggio mantenuto anche dai colpi di Rinaldi, la Top Volley allunga e il primo tempo tra Baranowicz e Bossi fa male, poi il muro di Zingel che vale 8 set point, chiude il solito Dirlic, 25-17. Secondo set punto a punto e il giovane Rinaldi fa pesare tutta la sua maturità tecnica nel 5-4 iniziale. Dall’altra parte della rete Holt smarcato da Pujol per il primo vantaggio della gara per gli emiliani, 8-7. Recine porta Piacenza al massimo vantaggio, 11-7. Provvidenziale cambio palla di Maar che innesca la reazione dei padroni di casa, Rinaldi segna il punto del pareggio, la Top Volley recupera 5 punti di svantaggio, 15-15. Secondo set in perfetta parità e nel finale è determinante Maar che trova di nuovo il pareggio, 22-22. Si va ai vantaggi, chiude ancora il canadese, ben servito dal recupero di Cavaccini, 26-24. Piacenza prova a reagire subito nel terzo set e i ragazzi di Lollo Bernardi si portano avanti 6-3. La Top Volley trova il pareggio con Dirlic ed è 6-6, ma poi torna a rincorrere, Recine mette a terra la palla del momentaneo vantaggio degli ospiti, 8-7. Sorpasso Cisterna, muro vincente di Elia Bossi su Rossard, 9-8. Set equilibrato, le due squadre non mollano, la seconda linea di Piacenza rimane spesso scoperta e Cisterna trova il triplo vantaggio, 18-15. Nel finale i padroni di casa affondano gli ospiti, 25-23 incassando l’intera posta in palio.

Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna): “Siamo riusciti a fare un cambio rispetto alla partita precedente. Abbiamo fatto un passo importante per la stagione. È un periodo difficile per tutti, non avevamo nulla da perdere e ci siamo presi i tre punti. Oggi siamo scesi in campo con tanta grinta, siamo sul pezzo e le cose vengono da sole. Giochiamo partita dopo partita e pensiamo subito ad allenarci per i prossimi incontri”

Thibault Rossard (Gas Sales Bluenergy Piacenza): “Ci sono state grandi difficoltà questa sera per noi: abbiamo iniziato la partita male e non abbiamo avuto ritmo. Eravamo tesi e preoccupati, non abbiamo giocato il nostro solito gioco. Ci siamo ripresi un po’ nel secondo set, abbiamo giocato meglio e con più intensità, ma alla fine del set non siamo stati incisivi. Loro sono stati più bravi a sfruttare le opportunità. Non è mai facile dopo una sconfitta del genere recuperare e allenarsi, anche perché oggi volevamo fare tre punti. Ora dobbiamo analizzare quello che non ha funzionato e preparare la prossima sfida con intelligenza”.

IL TABELLINO

Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza: 3-0 (25-17; 26-24; 25-23)

Top Volley Cisterna: Zingel 5, Cavaccini (L), Saadat (ne), Wiltenburg (ne), Giani (ne), Maar 12, Rinaldi 8, Dirlic 19, Picchio (ne), Bossi 8, Baranowicz, Raffaelli. All.: Fabio Soli.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Lagumdzija 19, Russell 1, Recine 9, Tondo, Antonov, Rossard 11, Scanferla (L), Cester 1, Pujol, Holt 4, Caneschi 5, Catania (ne). All.: Lorenzo Bernardi.

Note:

Top Volley Cisterna: ace 1, err.batt. 9, ric.prf. 31%, att. 57%, muri 11.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: ace 1, err.batt. 14, ric.prf. 33%, att. 49%, muri 5.

Mvp: Michele Baranowicz (Top Volley Cisterna)