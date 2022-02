Cethegus ora è una società per azioni e si prepara a rispondere ai bandi del Pnrr

LATINA – Cethegus diventa una società consortile per azioni, una realtà in linea con quanto accaduto al nord del Paese, uno strumento in grado di percepire le potenzialità del Pnrr e dell’agenda europea per far rinascere il territorio ed essere in grado di offrire progettualità di livello. “Cethegus ora è un soggetto giuridico in grado di attuare ciò che ci proponiamo di fare al momento della risposta ai vari bandi”, dice Leonardo Valle, promotore del brand.

Lo abbiamo intervistato questa mattina su Radio Immagine