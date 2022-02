Comuni Ricicloni, 23 comuni pontini superano il 65% di raccolta differenziata

LATINA – La provincia di Latina ha il più alto numero di comuni, 23 su 33, che hanno una percentuale i raccolta differenziata sopra al 65%. E’ quanto emerge dal dossier “Comuni Ricicloni 2021” di Legambiente Lazio presentato ieri a Roma. Nel corso di questa edizione dell’Ecoforum sono stati premiati 26 Comuni Rifiuti Free, quelli cioè con indifferenziato procapite annuo inferiore a 75 kg per abitante, mentre sono 203 i Comuni Ricicloni che al 2020 hanno superato il 65% di differenziata.

Tra tutti la miglior performance è quella di Spigno Saturnia, comune rifiuti free con maggior percentuale di differenziata all’86%. 23 i Comuni Ricicloni nel territorio pontino premiati da Legambiente che fanno di Latina la provincia con il più alto numero di centri virtuosi rispetto al totale. Quattro i centri pontini premiati tra i 26 Comuni “Rifiuti Free”: Spingo Saturnia, Norma, Roccagorga e Bassiano.

In questo nostro Ecoforum regionale torniamo a consegnare i premi ai migliori Comuni nel Lazio, chiedendo a tutti di fare ancor di più e meglio – commenta Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente – per aumentare la qualità della vita e dell’ambiente in ogni territorio. Abbiamo di fronte una grande sfida che arriva anche dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinate proprio agli impianti dell’economia circolare: cogliere tutte le opportunità possibili anche nel Lazio è fondamentale per colmare un gap infrastrutturale evidente, per continuare ad aumentare la qualità della raccolta, per liberare i territori dal peso di discariche abusive ed ecomafie che le alimentano. Ciascuno deve fare i propri passi in tal senso, a partire dalla Capitale che non può continuare a rappresentare il macigno che trascina tutti verso il basso, dove rilanciare la diffusione della raccolta domestica, aumentare i centri di riuso e in primo luogo costruire una forte rete impiantistica per ogni frazione. Tra le Regioni il Lazio non è delle più virtuose, in particolare per la situazione della città più importante d’Italia da dove devono partire le risposte migliori; ponendo all’orizzonte obiettivi precisi come tanti Comuni di questa Regione hanno saputo fare egregiamente nel corso di questi anni e che continueremo ad accompagnare con forza grazie ai nostri Ecoforum”.

La performance peggiore è quella di Ponza, ferma al 10,9%, Latina sale al 29,90%.

TUTTE LE PERCENTUALI:

APRILIA 74,70%

BASSIANO 79,90%

CAMPODIMELE 60,60%

CASTELFORTE 68,90%

CISTERNA DI LATINA 51,20%

CORI 76,50%

FONDI 84,10%

FORMIA 70,60%

GAETA 58,40%

ITRI 79,70%

LATINA 29,90%

LENOLA 68,40%

MAENZA 74,70%

MINTURNO 69,80%

MONTE SAN BIAGIO 68,90%

NORMA 84,80%

PONTINIA 59,00%

PONZA 10,90%

PRIVERNO 73,40%

PROSSEDI 75,70%

ROCCA MASSIMA 71,70%

ROCCAGORGA 78,30%

ROCCASECCA DEI VOLSCI 60,70%

SABAUDIA 67,10%

SAN FELICE CIRCEO 69,70%

SANTI COSMA E DAMIANO 77,50%

SERMONETA 71,80%

SEZZE 31,60%

SONNINO 60,10%

SPERLONGA 72,70%

SPIGNO SATURNIA 86,00%

TERRACINA 75,10%

VENTOTENE 24,30%