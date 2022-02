Covid, ancora tre decessi in provincia di Latina

LATINA – Sono ancora tre i decessi che si registrano in provincia di Latina per Covid. Si tratta di pazienti residenti a Gaeta, Itri e Terracina. I contagi registrati nelle ultime 24 ore invece sono 458, la maggior parte dei quali a Latina (91 casi), Aprilia (61) e Terracina (43). Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 65, 4 invece i ricoveri.

Per quanto riguarda gli altri comuni, sono 28 i casi a Priverno, 26 a Formia, 24 a Sezze, 22 a Cisterna, 18 a Sermoneta, 15 a Sabaudia, 13 a Fondi, 12 a Pontinia, 11 a Santi Cosma e Damiano, 10 a Minturno e Norma, 9 al Circeo e a Cori, 7 a Itri, Maenza, Monte San Biagio e Sonnino, 6 a Gaeta, 5 a Castelforte e Roccagorga, 4 a Spingo Saturnia, 2 a Bassiano, Lenola e Ventotene, 1 a Campodimele e Sperlonga. Sono 4 i comuni pontini in cui non si sono registrati contagi: Ponza, Prossedi, Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci.

Aumentano le vaccinazioni, che superano le 1000 inoculazioni, nelle scorse 24 ore sono state infatti 1.452. Pochissime le prime dosi, appena 47, mentre sono 248 le vaccinazioni pediatriche.