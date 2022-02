Da oggi al via la stretta per gli over 50 non vaccinati

Entra in vigore da oggi la stretta sugli over 50. Le persone appartenenti a questa fascia d’età non in regola con le vaccinazioni non potranno accedere al luogo di lavoro. Non basterà più, dunque, effettuare un tampone ogni 48 ore e rinnovare il green pass base, ma occorrerà avere quello rinforzato: il super green pass, almeno fino al 15 giugno 2022. Oltre che ai cittadini italiani, l’obbligo vaccinale si applica anche agli europei residenti in Italia e agli stranieri. Da oggi, chi dichiara di non avere la certificazione rafforzata o ne risulta sprovvisto al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del certificato, con la sospensione dello stipendio.