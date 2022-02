Guerra in Ucraina, la solidarietà del sindaco Damiano Coletta a nome di tutta la città

LATINA – Questa mattina tutto il mondo si è svegliato con la bruttissima notizia dell’attacco della Russia all’Ucraina. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa.

E i commenti, da tutto il mondo sono di condanna per quanto ha deciso di attuare Vladimir Putin.

Da Latina parla il sindaco Damiano Coletta che a nome di tutta la città esprime la sua solidarietà al popolo ucraino: “Da medico e da Sindaco, davanti alla tragedia immane della guerra in Ucraina, non posso che ricordare le parole di Gino Strada: «Credo che la guerra sia una cosa che rappresenta la più grande vergogna dell’umanità. E penso che il cervello umano debba svilupparsi al punto da rifiutare questo strumento sempre e comunque in quanto strumento disumano»”.