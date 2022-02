Il Latina calcio presenta ricorso contro la squalifica di Jefferson

Con la firma in calce degli avvocati Matteo Sperduti e Fabrizio Mercuri, il Latina Calcio 1932 ha presentato ufficialmente ricorso alla squalifica dì quattro giornate inflitta dal giudice sportivo a Jefferson. Il calciatore nerazzurro appiedato per quattro giornate dopo l’espulsione nella gara contro l’Avellino, potrebbe tornare prima in campo se si vedrà ridurre le giornate di squalifica.

Intanto è iniziata la vendita online per la prossima sfida in casa del Latina Calcio 1932. Al Francioni l’appuntamento è fissato per sabato 5 marzo ore 17:30 contro il Potenza, gara valida per la trentesima giornata del campionato di serie C girone C.

Prosegue anche per questa giornata la promozione per i possessori della fidelity card rilasciata dal gestore della biglietteria elettronica Ciaotickets all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/latina-calcio-fidelity-card i quali potranno usufruire dello sconto sull’acquisto dei biglietti per assistere alla partita in programma al Francioni. Prevista, inoltre, la promozione degli under 14 che accederanno a qualsiasi settore dello stadio (escluso settore ospiti) al costo di un euro. I possessori della fidelity card dovranno mostrarla alla biglietteria per richiedere lo sconto e all’ingresso dello stadio il giorno della partita.

Questi i prezzi praticati distinti per settore:

Tribuna Vip intero € 40,00. Ridotto possessori fidelity card Latina, donne ed over 65 € 35,00, ridotto under 14 € 1,00;

Tribuna Centrale intero € 25,00. Ridotto possessori fidelity card Latina, donne ed over 65 € 22,00, ridotto under 14 € 1,00;

Tribuna laterale A e B intero € 20,00. Ridotto possessori fidelity card Latina, donne ed over 65 € 17,00, ridotto under 14 € 1,00;

Gradinata intero € 15,00. Ridotto possessori fidelity card Latina, donne ed over 65 € 12,00, ridotto under 14 € 1,00;

Curva Nord (Locali) Intero € 12,00. Ridotto possessori fidelity card Latina, donne ed over 65 € 8,00, ridotto under 14 € 1,00;

Curva Sud (Ospiti) € 12,00 biglietto unico e senza riduzioni.

Ad i prezzi indicati andrà aggiunto il diritto di prevendita per tutte le tipologie di biglietto di euro 1,50.

Gli under 14 potranno acquistare il tagliando solo in presenza di un adulto accompagnatore pagante.

Soltanto per il settore ospiti la vendita non è ancora abilitata in attesa della riunione del GOS per conoscere eventuali restrizioni per i soli tifosi ospiti;

Al botteghino dello stadio Francioni, invece, l’acquisto è previsto con i seguenti orari:

venerdì 04 marzo dalle 09,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 20,00;

sabato 05 marzo dalle 10,00 e fino alla fine del primo tempo.

I possessori di acquisto online dovranno stampare il biglietto elettronico per il suo utilizzo con i tornelli di accesso.