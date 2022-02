Internet Safer Day, i pericoli del web spiegati ai ragazzi. Domani appuntamento al Rosselli di Aprilia

LATINA – Oggi è l’Internet Safer Day, una giornata dedicata ai pericoli del web, soprattutto per i più giovani. Questa mattina si sta svolgendo a Roma, al Consiglio regionale del Lazio un appuntamento a cui prendono parte le maggiori istituzioni, tra cui il Garante per l’infanzia e adolescenza, Monica Sansoni che domani sarà impegnata anche al Rosselli di Aprilia per il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno su tutto il territorio laziale fino a marzo.

L’importanza della giornata dalla voce della stessa Garante che abbiamo ascoltato questa mattina su Radio Immagine

Il titolo del SAFER INTERNET DAY 2022 è “TOGETHER FOR A BETTER INTERNET”, per sensibilizzare sui rischi connessi all’uso della rete e favorirne un uso più sicuro e consapevole.

L’iniziativa prevede due momenti: il primo oggi presso la Sala Etruschi del Consiglio Regionale del Lazio, promosso con il sostegno del Consiglio Regionale del Lazio e l’altro, organizzato dall’Istituto Rosselli, con il coordinamento della professoressa Sabrina Vento, referente dell’Istituto, e di Matteo Boni, supporto della Struttura Amministrativa del Garante, funzionario P.O., domani, dalle ore 10:00 alle ore 12:25, cui si potrà partecipare via web meeting.

Ospiti del webinar saranno il Presidente del Consiglio Regionale dott. Marco Vincenzi, il Sindaco di Aprilia Antonio Terra, il Prefetto dott. Maurizio Falco, il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, la Referente Ambito Territoriale di Latina USR Lazio dott.ssa Emiliana Bozzella, il Questore di Latina dott. Michele Maria Spina, il Procuratore Capo Procura della Repubblica Giuseppe De Falco.

Interverranno, inoltre, il Sovrintendente della PS Polizia Postale Salvatore Madera, il Segretario del Consiglio Regionale del Lazio, avv. Cinzia Felci, il Direttore del Servizio Tecnico Organismi di Controllo e Garanzia dott. Vincenzo Ialongo ed infine il Segretario Generale GS Flames Gold Dott. Carmelo Mandalari.

“L’ incontro – afferma il Dirigente scolastico del Rosselli, il Prof. Ugo Vitti – conferma l’impegno del nostro Istituto nel contrasto al fenomeno del bullismo e nella divulgazione delle metodologie più consone ad un uso corretto della rete e nella sinergia con il Garante dell’infanzia della Regione Lazio, Monica Sansoni, che ringrazio per il suo costante supporto”

“Da sempre la mia attenzione e il mio obiettivo sono quelli di educare alla netiquette all’ascolto empatico anche on-line. Dichiara il Garante dell’Infanzia e dell’ Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. Il fenomeno del cyberbullismo mette sempre più in evidenza come le nuove dinamiche di devianza on-line e digitale facciano emergere l’estrema necessità di approfondire sempre di più il tema dell’educazione digitale per riconoscere i segnali di rischio sugli abusi perpetrati via web attraverso i social media il social network maggiormente utilizzati dagli adolescenti”