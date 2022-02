Aprilia, la Regione dice “no” alla discarica a La Gogna, esultano i consiglieri comunali

APRILIA – La conferenza dei servizi della Regione Lazio ha negato l’autorizzazione al progetto della Paguro, che prevedeva la realizzazione di una discarica da 660 mila mc a La Gogna e la bonifica del sito inquinato nella stessa area. La decisione della Regione è arrivata nel corso della terza seduta della conferenza dei servizi.

I consiglieri comunali, compatti, hanno inviato una nota in cui sottolineano la loro soddisfazione:

“Appena terminata la conferenza dei servizi per il progetto di discarica della società Paguro le forze politiche del Consiglio Comunale di Aprilia, maggioranza e opposizioni, di nuovo compatte, di nuovo unite, possono manifestare finalmente tutta la loro soddisfazione.

Con il parere negativo oggi espresso, infatti il nostro territorio è stato salvato dall’ennesima violenza, nonostante i tentativi di rinviare la decisione, nonostante l’offerta di compensazioni che mai sono state sul piatto della discussione, in quanto la posizione del consiglio comunale è stata chiaramente e nettamente contraria in toto ad una discarica nella nostra città, come è stato da sempre chiaro che questo impianto sarebbe stato destinato ad accogliere i rifiuti romani quindi a risolvere problemi altrui e non di questo territorio. Resta l’impegno a far sì che grazie ai fondi del PNRR si possa finalmente procedere a realizzare l’unico punto fondamentale per Aprilia, ossia la bonifica pura e semplice, senza che dietro di essa si nascondano progetti deleteri per una città che continua ad essere virtuosa dal punto di vista della raccolta differenziata dei rifiuti e che oggi può finalmente esultare.

Oggi è tempo di festeggiare la fine di un incubo nel quale è stato dimostrato che avevamo ragione, tuttavia la guardia resta alta rispetto a nuovi tentativi di aggressione alla nostra città già portati in discussione nell’ultima commissione ambiente.

Aprilia è stata chiara, unita e determinata, e come accaduto nel 2017 sullo stesso sito, APRILIA HA VINTO”!