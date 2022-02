La Top Volley Cisterna espugna il PalaMaiata ed è in zona playoff, superata Vibo 3-2

VIBO VALENTIA – Avvio scatenato per i calabresi che partono subito forte con le bordate di Fromm ma i ragazzi di coach Soli non stanno a guardare, Dirlic e Maar mettono a terra palle importanti, efficace anche Zingel che mura Nishida, 10-9 per i pontini. Triplo vantaggio per i pontini, Baranowicz insiste su posto cinque dove puntualmente si fa trovare Maar che mette a terra delle potenti diagonali, 18-15. Grande prova corale della squadra di coach Soli arrivando al massimo vantaggio di più sei con un doppio ace di Maar in battuta, 21-15. Cambio palla per Vibo, in battuta Nishida che sbaglia e Cisterna si aggiudica il primo set 25-17. Inizio secondo set punto a punto tra le due squadre in campo. Ace di Maar e il muro di Bossi che sbarra la strada all’attacco di Nishida, 8-7 per Cisterna. L’ex Dirlic non scherza, doppio vantaggio, 12-10. Onnipresente Cavaccini, recupera una palla impazzita e serve Rinaldi che prima mette a terra il punto del vantaggio e poi raddoppia murando Nishida, 17-15. Dirlic fa male, prima piega il muro avversario e poi mette a segno un ace che ammutolisce il PalaMaiata, 20-17. Cisterna dilaga, Bossi mura Borges e nel finale dispone di cinque set ball, 24-19. Nicotra spara sulla rete e consegna il secondo set a Cisterna, 25-21. Nel terzo set parte bene Dirlic che dimostra grande personalità e trova un ace importante, mentre la squadra di Baldovin si conferma abbastanza fallosa, 8-7. Vibo si riorganizza e riesce a trovare il vantaggio grazie alle giocate di Fromm, 14-11. Baranowicz mette a segno due ace e poi serve splendidamente Maar e i pontini sono di nuovo avanti, 16-15. Reazione perfetta per i calabresi che con Nishida ritrovano il vantaggio nel finale 22-18. Basic in evidenza, mette a terra palle importanti, poi Borges chiude per il 25-21. Nel quarto set partono bene i padroni di casa che si portano subito avanti grazie alle giocate di Saitta che serve a ripetizione Borges, 9-5. Tonno Callipo cambiata nell’atteggiamento offensivo, Flavio mette in difficoltà gli avversari poi Nishida con un ace trova il punto del 16-10. Cisterna in confusione, Soli prova soluzioni alternative mettendo dentro Giani, Wiltemburg, Saadat e Raffaelli, ma non ottiene il risultato sperato, Vibo chiude 25-17 e si va al tie break. Un parziale delicatissimo per due squadre che lottano per guadagnare punti preziosi in classifica. I laziali trovano il vantaggio grazie alla lucidità di capitan Baranowicz, la squadra cambia atteggiamento e trova punti preziosi con Dirlic e Rinaldi, 6-4. I calabresi trovano il pareggio con Borges e il sorpasso con Flavio, 8-7. Due ore e trenta di gioco e al PalaMaiata è perfetta parità tra due squadre che giocano con il coltello tra i denti, nei continui cambio palla del 12-12. Poi salgono in cattedra Borges e Nishida per il 14-12, Raffaelli accorcia ed è 14-13. Nel finale Borges prima sbaglia e dopo viene murato due volte da Wiltemburg che chiude la partita 16-14.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Top Volley Cisterna: 2-3 (17-25; 21-25; 25-21; 25-17; 14-16)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Fromm 12, Nishida 19, Condorelli (L), Gargiulo, Borges 18, Saitta 3, Candellaro 7, Basic 8, Rizzo (L), Flavio 14, Partenio, Nicotra 1, Nelli. All.: Valerio Baldovin

Top Volley Cisterna: Zingel 4, Cavaccini (L), Saadat, Wiltenburg 3, Giani, Maar 17, Rinaldi 9, Dirlic 23, Picchio, Bossi 4, Baranowicz 2, Raffaelli 2. All.: Fabio Soli.

Note: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: ace 9, err.batt. 27, ric.prf. 27%, att. 43%, muri 7.

Top Volley Cisterna: ace 8, err.batt. 10, ric.prf. 31%, att. 37%, muri 10.

Mvp: Petar Dirlic (Top Volley Cisterna)