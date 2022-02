Latina Calcio 1932 è salva dopo la vittoria contro la Vibonese

LATINA – Il Latina si gode la salvezza al termine del match vinto contro la Vibonese, vinta per 3 – 2. Adesso i pontini possono pensare a un piazzamento play off. Ora gli uomini di mister Di Donato sono già concentrati per martedì quando al Francioni, alle ore 18, arriverà l’Avellino.

Gli allenamenti in vista della sfida si terranno oggi alle ore 10:30 al Francioni e domani alle 14:30 Francioni.

Latina Calcio 1932 3 – 2 US Vibonese Calcio

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Sarzi Puttini, Giorgini, Amadio, Carletti, Barberini (36’ st Palermo), Tessiore (36’ st Di Livio), Carissoni, Esposito (13’ st Celli), Ercolano (19’ st Teraschi), Jefferson (13’ st Sane). A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Rosseti, De Santis, Atiagli, D’Aloia, Rossi. Allenatore: Di Donato.

US Vibonese Calcio (3-5-2): Marson, Polidori, Gelonese (44’ st Panati), Grillo (16’ pt Ngom Mamadou), Basso, La Ragione, Blaze, Corsi, Suagher, Cattaneo (16’ st Zibert), Carosso (16’ st Mahrous). A disposizione: Mengoni, Risaliti, Bellini, Volpe, Benkhalqui. Allenatore: Orlandi.

Arbitro dell’incontro: Samuele Andreano di Prato.

Assistenti: Giuseppe Luca Lisi di Firenze e Federico Linari di Firenze.

Quarto Ufficiale: Giuseppe Mario Manzo di Torre Annunziata.

Marcatori: 14’ pt Barberini (L), 40’ pt Jefferson (L), 9’ st Jefferson (L), 25’ st Ngom Mamadou (V), 29’ st Volpe (V),

Ammoniti: 18’ pt Blaze (V), 32’ pt Carosso (V), 3’ st Esposito (L), 14’ st Ercolano (L), 34’ st Amadio (L), 38’ st Mahrous (V), 39’ st Teraschi (L), 49’ st Palermo (L)

Recuperi: 1’ pt; 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 6 US Vibonese Calcio 2

Note: Spettatori totali 1048