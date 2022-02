Latina, manifestazione degli studenti in piazza del Popolo, poca adesione

Si è svolta anche a Latina, in piazza del Popolo, la manifestazione della Rete degli studenti Medi che ha protestato in tutta Italia per le decisione assunte dal Governo sulla seconda prova di esame che torna scritta, ma non solo: “Abbiamo sottolineato tutte le criticità degli ultimi anni, ma anche e soprattutto degli ultimi mesi e su come il Ministero abbia gestito (male) l’emergenza Covid”, spiegano dalla Rete degli studenti medi di Latina.

Pochi i ragazzi in piazza del Popolo, circa 200, “Ma sapevamo che il numero sarebbe stato questo perchè abbiamo organizzato tutto in 72 ore, in più tra i ragazzi c’è molta sfiducia perchè non vengono ascoltati e hanno preferito rinunciare piuttosto che fare un ulteriore buco nell’acqua”. Le proteste comunque non si fermeranno qui, assicurano.