Nuovo open day vaccinale domenica a Latina e Formia per gli over 12

LATINA – Si terrà domenica 6 febbraio un nuovo open day per la vaccinazione anti Covid19 rivolta ai ragazzi al di sopra dei 12 anni. La Asl comunica che l’appuntamento si terrà all’Ex Rossi Sud sulla via dei Monti Lepini a Latina e presso il Centro Commerciale Itaca a Formia. Saranno messe a disposizione 200 dosi di vaccino Pfizer per ciascuna sede di vaccinazione. Si può accedere direttamente, senza prenotazione. Dalle 8 saranno disponibili i biglietti eliminacode. I minorenni aderenti dovranno essere accompagnati dai genitori.