Operazione Dune, primi interrogatori per cinque indagati

SABAUDIA – Si sono conclusi nel pomeriggio di ieri i primi interrogatori di garanzia di cinque delle sedici persone colpite da ordinanza cautelare nell’ambito dell’inchiesta ‘Dune’ . Il Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, firmataria dei provvedimenti, ha ascoltato Edoardo Piovesana, Quirino Alessi, Alessandro Rossi, Gianni Giuseppe Polidoro e Stefano Malinconico alla presenza dei sostituti procuratori. Piovesana, responsabile del Servizio gare del Comune di Sabaudia e presidente della Commissione di gara, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è rimasto in silenzio. Ha invece risposto alle domande il comandante dei carabinieri forestali Alessandro Rossi colpito da un provvedimento di interdizione temporanea dai pubblici uffici per 12 mesi. Rossi si è difeso dalle accuse precisando di avere agito nel rispetto delle regole. Anche Malinconico, ha risposto alle domande del gip spiegando le sue ragioni. Quirino Alessi, il geologo consulente tecnico del Comune di Sabaudia, ha risposto alle domande del gip contestando le accuse. Lunedì si procederà con gli altri indagati tra cui la sindaca Giada Gervasi e l’ex direttore del parco Paolo Cassola.