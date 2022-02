Revoca dei domiciliari per Moscardelli e Rainone, anche Esposito presenta istanza

LATINA – Dopo la revoca degli arresti domiciliari per Claudio Moscardelli e Claudio Rainone, così come disposto nei giorni scorsi dal Tribunale di Latina nell’udienza del processo che li vede imputati per i falsi concorsi alla Asl, anche la difesa di Mario Graziano Esposito ha presentato la stessa istanza che ha già ottenuto il parere favorevole del pubblico ministero Valerio De Luca così come era accaduto per gli altri due. Sulla revoca deciderà il collegio penale presieduto da Aldo Morgigni.