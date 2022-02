Spari a Formia, ferito il nipote del boss Bardellino

FORMIA – Momenti di paura ieri sera a Formia dove intoro alle 19, in via Ponteritto, una traversa di via Appia, nei pressi di una concessionaria d’auto sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco che hanno ferito Gustavo Bardellino, 42 anni, nipote del boss. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Formia e i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale dove è stato operato d’urgenza per estrarre il proiettile dal torace dell’uomo. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. I Carabinieri dovranno ora indagare sui motivi del gesto.