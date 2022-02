Tampon box negli bagni delle ragazze, l’iniziativa delle alunne dell’Ic Prampolini

LATINA – “Una lezione di educazione civica che non si trova sui libri, ma che può cambiare molto a livello di comunità e inclusività”, sono le parole del vicepreside dell’Istituto comprensivo Prampolini Lorenzo Iannelli dopo la richiesta fatta alla dirigente scolastica da alcune alunne della 3 B della scuola media di istallare delle tampon box nei bagni delle ragazze, delle docenti e delle collaboratrici scolastiche. Non sarà la scuola a fornire i distributori. Loro stesse, insieme a tutti i compagni di classe, senza distinzione di genere, le hanno create e istallate “Una pratica che già si usa negli istituti superiori, ma che, per la prima volta, viene presentata in una scuola media – spiega Iannelli – credo sia un bellissimo esempio di mutuo aiuto e anche di coinvolgimento di tutte le classi su un tema che fino a qualche tempo fa era tabù. Mi permetto di sottolineare una cosa, che aggiunge un tocco di bellezza in più a questa iniziativa civile e inclusiva: i maschietti hanno contribuito tanto quanto le femminucce, a dimostrazione e a conferma che non esistono questioni femminili o esigenze da donne, ci sono solo ed esclusivamente occasioni da cogliere e a cui poter dare un contributo di sensibilità, indipendentemente dall’appartenenza al un genere a ad un altro. Da oggi la nostra scuola è un luogo migliore, grazie ai nostri ragazzi e a chi li guida con amore”. La logica che è stata seguita è ben spiegata nella stessa lettera alla dirigente: “Non ci saranno costi aggiunti per la scuola perchè seguendo l’idea del prendi quando ne hai bisogno e lascia quando puoi, ognuno può contribuire nel modo che ritiene opportuno, e noi ci impegneremo a garantire il continuo rifornimento”.

“Questi ragazzi e queste ragazze ci hanno dimostrato che la scuola non solo può essere il luogo giusto per una corretta educazione alla sessualità, ma addirittura il luogo. Quello più giusto, quello più azzeccato, quello dove meglio possono alimentarsi le relazioni ed i rapporti interpersonali tra i giovani, rapporti di reciproco arricchimento. L’episodio, straordinariamente simbolico, può rappresentare un modello da seguire, un primo passo verso la nascita di una nuova relazionalità tra ragazzi e ragazze: più rispettosa, libera, emancipata e libera dai tabù”. Così, il Consigliere di Latina Bene Comune Gianmarco Proietti, ha commentato l’iniziativa della 3B della scuola media dell’istituto comprensivo Prampolini di Latina. La classe, attraverso una lettera aperta alla preside, ha dato vita ad un’iniziativa particolarmente innovativa: installare delle tampon box nei bagni delle ragazze e delle professoresse. Trattasi, semplicemente, di scatole che possano contenere assorbenti. L’iniziativa, partita dagli studenti, è stata ben accolta dalla Preside e dal corpo docenti, ed è stata perseguita con l’apporto di tutti e tutte. “Bello il segnale di accoglimento di Preside e docenti – conclude Proietti – a cui va, da collega, il mio plauso. Quella della tampon box è una prassi che si sta diffondendo nel mondo e Latina, che si conferma una città che ha imboccato la strada del progressismo, sta dimostrato di poter stare al passo”.

La Consigliera Comunale e Provinciale Valeria Campagna, da sempre in prima linea per l’abbattimento della tampon tax, si unisce alla voce di Proietti: “Un’iniziativa bellissima, contro i tabù e le disparità di genere. Bravissimi e bravissime”. Mediante una mozione approvata all’unanimità, nel corso della passata consiliatura, la Consigliera Campagna ha impegnato il Sindaco, e la farmacia comunale, ad abbattere i prezzi dei prodotti igienici femminili. Una battaglia che è proseguita con il tour Nazionale Tampon Tax organizzato dall’associazione ‘Tocca a Noi’ che, passato anche per Latina, ha raccolto le firme degli enti locali per sottoscrivere il manifesto per l’abolizione dell’Iva sui prodotti sanitari femminili. Un movimento dal basso che ha portato ad un primo risultato degno di nota: l’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti, a livello nazionale, al 10%. “È bello vedere – conclude Campagna – che le battaglie politiche trovano eco in iniziative spontanee come quella della 3B della scuola media Prampolini. È intenzione nostra, come LBC e come amministrazione, continuare a promuovere gesti come questo in tutte le nostre scuole comunali”.