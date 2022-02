Terracina, trovato in possesso di droga, spinge e colpisce i militari per scappare

TERRACINA – I Carabinieri di Terracina hanno controllato nella serata di 5 febbraio, in un luogo insolito e non molto lontano dal centro, un motorino nero, a bordo del quale c’era un giovane straniero ma residente a Terracina che ha consegnato spontaneamente ai militari una dose di hashish. Quando i Carabinieri gli hanno comunicato un controllo personale e del mezzo, prima li ha spinti e poi si è dato alla fuga . E’ stato inseguito dallo stesso militare che lo ha bloccato dopo 500 metri, nonostante le resistenze del ragazzo che ha continuato a spintonarlo e colpirlo con calci e pugni. Durante la perquisizione nello zaino e nel giubbotto sono stati trovati altri 110 grammi di hashish, 6 di cocaina e oltre 2 mila euro in contanti. Nella sua abitazione invece i militari hanno trovato un proiettile. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari.