Tra Latina e Roma il Seminario di terzo livello “Post Ventotene”

Dall’11 al 13 febbraio si è tenuto tra Roma e Latina il Seminario di terzo livello “post Ventotene” inserito nel programma Citizens for Europe “Beyond Schuman’s Europe – citizens ideas for a better Union”, realizzato dalla Fondazione Bronislaw Geremek (responsabile di progetto) con l’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli, il Forum Jerzy Griedroyć, Notre Europe – Institut Jacques Delors e la Biblioteca Vaclav Havel.

Il programma, diviso in tre parti, si è aperto l’11 febbraio alle ore 16 a Roma presso la Biblioteca Altiero Spinelli della Giunta della Regione Lazio con una Tavola rotonda su “Il futuro dell’Europa nella prospettiva federale di Altiero Spinelli e Robert Schuman”. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio.

La seconda e la terza parte (dal 12 al 13 febbraio) si sono tenute a Latina, in collaborazione con la sezione del Movimento Federalista Europeo e della Gioventù Federalista Europea di Latina.

Il 12 febbraio all’inaugurazione della sessione seminariale hanno partecipato Damiano Coletta, Sindaco di Latina, Alessandro Capriccioli, Presidente della Commissione affari europei del Consiglio della Regione Lazio, l’eurodeputato Salvatore De Meo e la consigliera provinciale Valeria Campagna, presidente della Commissione istruzione. 6 relazioni e 3 sessioni di gruppi di lavoro che hanno visto coinvolti una quarantina di studenti superiori e universitari provenienti da tutta Italia e selezionati a seguito del Seminario nazionale di Ventotene dell’agosto 2021 inaugurato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Erano presenti anche 5 studenti europei, provenienti da Austria, Grecia, Germania, Spagna, Scozia.

Il 13 febbraio, alle ore 15,30, è stata aperta l’Assemblea cittadina “I giovani e la Conferenza sul futuro dell’Europa” con la partecipazione del MFE, della GFE, della CGIL, della CISL, della UIL e del Consiglio nazionale dei giovani.

L’evento ha fornito un focus sulla Conferenza sul futuro dell’Europa ai cittadini europei di Latina; un’occasione unica, giunta al momento opportuno, per ragionare sulle sfide e le priorità dell’Europa. Chiunque, a prescindere dalla provenienza o dall’attività svolta, può utilizzare questo strumento per riflettere sul futuro dell’Unione europea che vorrebbe. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea si sono impegnati ad ascoltare la voce degli europei e a dare seguito, nell’ambito delle rispettive competenze, alle raccomandazioni ricevute. Entro la primavera del 2022 la conferenza dovrebbe giungere a conclusioni e fornire orientamenti sul futuro dell’Europa.

Il MFE si è posto l’obiettivo di organizzare “100 assemblee cittadine per l’Europa federale” in collaborazione con i partiti politici e altre organizzazioni locali a supporto delle proposte presentate dai federalisti europei alla Conferenza sul futuro dell’Europa. Le proposte sono visionabili sul sito www.mfe.it.

Il dibattito è stato moderato dalla segretaria del MFE di Latina la prof.ssa Francesca Neiviller e concluso dal Direttore dell’Istituto Spinelli, Mario Leone. Hanno partecipato, dopo la relazione introduttiva della segretaria nazionale del MFE Luisa Trumellini, per la segreteria CGIL Latina, Maria Ippolito, per la segreteria CISL Latina, Claudia Diana e Luigi Cavallo, per la segreteria UIL Latina. Sono intervenuti Antonio Parenti, Capo Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Francesco Tufarelli, Capo Ufficio per il coordinamento delle politiche dell’Unione Europea, presidenza del Consiglio dei ministri, Gianluca Bonato, Presidente della Gioventù Federalista Europea, Adriana Calì, Assessora alla Transizione ecologica e Ufficio Europa, Latina, Brando Benifei, Parlamentare europeo, Comitato di Presidenza del Gruppo Spinelli, Domènec Ruiz Devesa, Parlamentare europeo, Commissione affari costituzionali, Matteo Adinolfi, Parlamentare europeo, Commissioni per il controllo dei bilanci e per lo sviluppo regionale, Maria Gabriella Taboga, Coordinatrice Forum Giovani Latina, Roxana Gafton, Responsabile organizzativo, Rete studenti medi Latina e Giulio Saputo, Consiglio Nazionale dei Giovani. E’ seguito un ampio dibattito con una approfondita analisi ulteriore di Francesco Tufarelli che ha precisato gli impegni del Governo italiano per la Conferenza sul futuro dell’Europa.