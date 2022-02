Vax tour: il camper della Asl torna a Fondi martedì 8 e giovedì 10 febbraio

FONDI – Torna a fare tappa a Fondi il vax tour promosso dall’Azienda Sanitaria Pontina. Il camper della Asl, che consentirà ai cittadini di effettuare sia dosi booster Moderna che prime dosi Johnson & Johnson, sosterà in piazza Domenico Purificato (parcheggio antistante il centro multimediale “Dan Danino di Sarra”), i giorni martedì 8 e giovedì 10 febbraio, dalle 9:00 alle 16:00. Sul posto, a supportare la Asl nelle attività di gestione della fila, logistica e assistenza, saranno presenti i volontari della Croce Rossa comitato di Fondi, diretti dalla presidente Arianna Carnevale. Non è necessario prenotarsi né essere muniti di tessera sanitaria ma per effettuare il vaccino è necessario e indispensabile un documento di identificazione. «Colgo occasione – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – per ricordare l’importanza della vaccinazione, per gli adulti come per i bambini. Il mio appello fa seguito all’ultimo vertice convocato dalla Prefettura, alla presenza della Asl e dei sindaci pontini, durante il quale è emersa la necessità e l’importanza di tornare, ancora una volta, a sensibilizzare la popolazione. In provincia di Latina la percentuale di vaccinati ha superato l’80%, ancora un piccolo sforzo e potremo finalmente lasciarci la pandemia alle spalle, con le sue difficoltà, le restrizioni, le mascherine e gli innumerevoli disagi cui la nostra popolazione è costretta ormai da troppo tempo».