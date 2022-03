200 pattuglie della Polizia in campo per il controllo del territorio in provincia

Anche nella settimana trascorsa la Questura di Latina ha intensificato l’attività di controllo del territorio impiegando oltre 200 Volanti, supportate da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con la collaborazione delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina e dei suoi distaccamenti dislocati nella provincia, nonché dalle unità cinofile per aumentare il controllo del territorio al fine di garantire la sicurezza ai cittadini, contrastare i reati di tipo predatorio e in materia di stupefacenti.

Nel corso dei controlli sono state identificate 1608 persone, controllati 654 veicoli, 32 esercizi pubblici, elevate 168 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 6 patenti e 4 carte di circolazioni ritirate. A Latina e provincia sono stati inoltre effettuati 105 posti di controllo; 37 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare posizione sul territorio Nazionale.

Sono 2 le persone tratte in arresto, tra le quali una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed una su Mandato di arresto Europeo per i reati di aggressione e lesioni volontarie. La mirata ed incisiva attività di Polizia Giudiziaria ha portato al sequestro di circa 1 chilo e mezzo di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina.

Sempre in ambito provinciale, invece, sono state denunciate in stato di libertà 21 persone per vari reati, tra i quali figurano quelli di truffa aggravata, minacce, violazioni di domicilio, falsità ideologica ed uso di atto falso, atti persecutori, lesioni personali e danneggiamento.

In questa settimana, inoltre, son state eseguite due misure cautelari del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nell’ambito dei reati di maltrattamenti in famiglia emesse dalla competente Autorità giudiziaria ed un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emanata dal Tribunale per i Minorenni di Roma.

Ancora, il Questore di Latina ha emesso ben 3 Avvisi Orali nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, ai quali il Questore ha formulato l’invito a tenere una condotta conforme alla Legge; nel caso in cui gli stessi non dovessero modificare il loro stile di vita, potrebbe essere ulteriormente irrogata una misura di prevenzione più afflittiva.

Per altro verso, durante questa settimana, a seguito di proposta formulata dal Questore di Latina Michele Spina, è stata applicata anche una misura di prevenzione della Sorveglianza Speciali di P.S. con obbligo di dimora, nell’ambito della costante e incisiva attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro le donne e le vittime vulnerabili e di soggetti responsabili di reati violenti, emessa Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, nei confronti di un soggetto pluripregiudicato

I provvedimenti sono stati applicati dall’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine di Latina.