50enne arrestata a Terracina, i Carabinieri le trovano 40 dosi di cocaina

TERRACINA – I carabinieri di Terracina hanno arrestato una donna del posto, una 51enne già nota alle forze dell’ordine, dopo averla trovata in possesso di 40 dosi di cocaina del peso complessivo di 20 grammi. I militari hanno esteso la perquisizione all’abitazione della spacciatrice rinvenendo una banconota falsa da 50 euro e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Inizialmente destinata ai domiciliari, la 51enne è stata processata per direttissima oggi: l’arresto è stato convalidato e nei suoi confronti è stata applicata una misura cautelare personale.