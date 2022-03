Aiuti per l’Ucraina, da Latina è già partito un camion

LATINA – Un camion è già partito e altri dovranno farlo nelle prossime ore. Tutta la città di Latina si sta dimostrando solidale con il popolo ucraino e sta raccogliendo gli appelli delle diverse associazioni per la raccolta di beni di prima necessità. In prima linea c’è anche La Rete degli studenti medi che con l’associazione L’Approdo sta raccogliendo alimenti, vestiti, medicine e materiale necessario per i bambini.

“Dopo la manifestazione di domenica mattina – spiega Roxana Gafton della rete degli studenti medi – ci siamo resi conto che mancava un punto di riferimento per poter aiutare la popolazione ucraina. L’associazione l’Approdo si è messa a disposizione con la sua struttura in via Terenzio 30 per raccogliere i beni di prima necessità da inviare nelle zone di guerra. Sentiamo come un nostro dovere quello di essere vicini a coloro i quali vivono un momento di crisi, in modo di costruire un futuro migliore, solidale e privo di guerre. In quanto studenti e studentesse riteniamo essenziale un’iniziativa del genere, al fine di fornire concreto sostegno alla popolazione civile, inerme, colpita dal conflitto, mostrando quanto noi giovani possiamo farci portavoce di una battaglia nobile come questa, al fine di costruire un futuro migliore”, spiega Roxana.

