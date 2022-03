Amazon presenta ai ragazzi del Vittorio Veneto di Latina il progetto Logisticamente

LATINA – Si chiama “Logisticamente” ed è un progetto che il colosso Amazon sta portando avanti nelle scuole per spiegare ai ragazzi proprio il mondo della logistica. Il primo incontro a Latina si è svolto martedì presso l’istituto tecnico Vittorio Veneto Salvemini con i manager dell’azienda Genea, Anna, Simone e Nicolò. 90 studenti, divisi in due turni hanno ascoltato la presentazione dei manager che hanno scelto un tipo di comunicazione diversa dal solito con i ragazzi coinvolti in giochi e domande.

“Logisticamente mira all’orientamento scolastico con tante competenze coinvolte e la strada è aperta a tutti i tipi di profili. Basta guardare noi – spiega Genea, responsabile delle relazioni con il territorio per il Centro Sud di Amazon logistic – abbiamo fatto percorsi di studio diversi, chi in Economia, chi in Scienze Politiche, chi in Ingegneria, ma siamo tutti manager di questa azienda che sta investendo molto anche sul territorio della provincia di Latina”.

