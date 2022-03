Anima Latina, tornano le visite. Domenica appuntamento a Terracina

Tornano le visite di “Anima Latina”. Domenica 27 marzo 2022 un’intera giornata sarà dedicata alla scoperta della Città di Terracina, l’antica Anxur. “Ripercorreremo i fasti dell’Età Romana, in particolare il passaggio dall’età Repubblicana alla magnificenza dell’età Augustea attraverso i suoi monumenti. Scopriremo il Capitolium e il Foro Emiliano, l’unico Foro al mondo che non ha mai perso nel corso dei secoli la sua funzione politica, civile e religiosa, curioseremo tra le Favisse del Tempio Maggiore per saperne di più su gli splendidi mosaici che custodisce. Infine, dall’alto della Summa Cavea ammireremo il Teatro Romano che, per la sua bellezza è l’orgoglio di Terracina. La visita continuerà spostandoci a piedi fuori dall’antiche mura di cinta della città per arrivare al Convento di San Domenico, di cui visiteremo la bellissima chiesa trecentesca, aperta solo per noi. Per la pausa pranzo la Sig.ra Colomba ci ospiterà nel suo ristorante “il Vesuvio”, deliziandoci con un menù a base di pescato fresco e vino moscato locale. Il pomeriggio sarà tutto dedicato alla visita del Santuario Romano di Monte Sant’Angelo (Tempio di Giove) che, grazie agli ultimi rinvenimenti dovuti alle campagne di scavo dell’Università Ludwig Maximilian (Monaco di Baviera) e Alma Mater Studiorum (Bologna), sta divenendo un’importante punto di riferimento nella storia del Mediterraneo antico. Tra templi, arcate e vista mozzafiato aspetteremo il calar del sole dietro il profilo di Circe. A guidarci alla scoperta dei gioielli della città, sarà la dott.ssa Federica Antonelli, storica dell’Arte”. Lo scrive il presidente di Anima Latina, Maurizio Guercio.